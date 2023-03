Afra Kane, marraine de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme

Afra Kane est la marraine de la 28e Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme (SACR), indique la Chancellerie d'État dans un communiqué. L’auteure, compositrice et interprète, lauréate du Montreux Jazz Talent Award 2019, sera notamment présente à l’ouverture officielle le 18 mars au Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Un apéritif dinatoire ainsi qu’une visite commentée de l’exposition « Les enfants du placard » du Musée d’histoire sont prévus pour l’occasion.

Organisée par le Forum tous différents tous égaux, le service de la cohésion multiculturelle et en partenariat avec plus d’une soixantaine d’associations et d’institutions, la SACR propose une riche programmation. Plusieurs manifestations, entre cours, expositions, spectacles et conférences, auront lieu aux quatre coins du canton. L’évènement se déroule du 28 mars au 5 avril.

La SACR neuchâteloise s’inscrit dans un mouvement romand et international qui commémore, chaque 21 mars, la tragédie survenue en 1960, durant laquelle soixante-neuf manifestants furent abattus par la police sud-africaine pour avoir protesté contre l’apartheid. /comme-jad