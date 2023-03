La Poste Suisse quatrième aux Pays-Bas

Une première participation pour la Poste suisse au championnat européen de conduite écologique. Il s’est tenu les 7 et 8 février à Zandvoort, aux Pays-Bas et a réuni douze équipes. La Suisse était représentée par deux Neuchâtelois : João Henriques, facteur depuis 9 ans sur le site de distribution de Boudry, et son copilote Valon Bega, responsable des véhicules du secteur de distribution Neuchâtel. Ils ont terminé 4e, mais ont remporté le prix de la sportivité, un prix décerné par les participants au concours. João Henriques a indiqué, jeudi, dans La Matinale RTN, être un amateur de voiture. Il a donc naturellement voulu s’inscrire à ce concours. Valon Bega a été retenu en raison de sa fonction au sein de la Poste. Chaque équipe se relayait au volant. Des exercices théoriques et techniques étaient au programme, mais aussi pratiquent comme des tests d’agilité et de livraison. /sma