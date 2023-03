La Chaux-de-Fonds restera dans le noir après l’hiver

Le Conseil communal a également répondu favorablement à une motion intercommunale des groupes PLR de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Le texte demande d’étudier la mutualisation du poste de médecin scolaire entre les deux communes, en envisageant par exemple la création d’un service unique de la santé scolaire et de la promotion de la santé. Lors de son intervention, le porte-parole du groupe libéral-radical, Alain Vaucher a mis le doigt sur la façon de faire entre les deux villes du haut en matière de collaboration, qui oscille entre faisons quelque chose ensemble et laissons l’autre faire. Un petit jeu qui a de moins en moins raison d’être, selon le conseiller général.