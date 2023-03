Le FC Colombier est centenaire

Cent ans et des moments forts… Le Football club Colombier célèbre cet anniversaire tout au long de l’année. Les festivités ont commencé par un important tournoi juniors en janvier, elles se poursuivent jeudi soir dès 19 heures au théâtre de Colombier par une conférence sur le thème « Si on parlait football », en présence d’orateurs bien connus comme Bernard Challandes, Christian Constantin ou encore Max Veloso. Le point d’orgue des festivités se tiendra les 1,2 et 3 septembre sous le thème « Les Chézards en folie ». Mercredi dans La Matinale, Joaquim Passos, président du club, mais aussi ancien joueur, est revenu sur les heures de gloire du FC Colombier avec, par exemple, l’élimination du grand Neuchâtel Xamax de l’époque en 16es de finales de la Coupe de Suisse 2001-2002. Une victoire 4-2 aux tirs au but. Puis l’élimination du club par le FC Bâle 1-0 au Stade des Chézards devant 3'000 spectateurs. La formation de la relève est aussi très importante pour Joaquim Passos. Le club compte actuellement 240 jeunes. /sma