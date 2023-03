La grippe aviaire de retour à Neuchâtel

Un cas de grippe aviaire vient d’être décelé dans le canton de Neuchâtel. Le Service cantonal neuchâtelois de la consommation et des affaires vétérinaires l’annonce mercredi matin dans un communiqué. Il explique qu’une mouette trouvée morte au bord du lac à Neuchâtel a été diagnostiquée positive au virus H5N1 mardi 7 mars. Les dépouilles d’autres oiseaux sont en cours d’analyse.

Cette découverte n’est pas un cas isolé. La grippe aviaire a récemment été diagnostiquée dans le canton de Vaud, en Suisse alémanique et au Tessin. Dans le canton de Neuchâtel, le virus n’avait plus fait parler de lui depuis plus de six ans.







Des mesures de prévention

Pour l’Etat de Neuchâtel, ce cas vient rappeler l’importance d’appliquer les mesures de prévention mises en place en novembre à l’échelle nationale, qui visent en particulier à empêcher les contacts entre oiseaux sauvages et domestiques. Toute personne trouvant un oiseau mort est invitée à éviter de le toucher et à contacter le Service de la faune, des forêts et de la nature au numéro d’urgence 032 889 67 80. Le virus H5N1 n’est que rarement transmis à l’humain, et uniquement après des contacts étroits. /comm-jhi