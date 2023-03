Droit des femmes : « AVS21 a été une monstre claque »

Collectifs, associations et militantes féministes sont dans la rue en ce 8 mars pour la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes et personnes LGBTQIA+. Un combat encore et toujours d’actualité. Avant la grande manifestation de ce mercredi soir (départ à 18h de la gare de Neuchâtel), des stands d’information ont pris place à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Pour les militantes présentes de 10h à 14h sur la Place du Marché de la Métropole horlogère, cette journée du 8 mars est toujours aussi primordiale à l’heure où les inégalités sont encore nombreuses.