Dans les Coulisses du Château : Caroline Juillerat

Restauration, tourisme, mais aussi économie et formation : Caroline Juillerat défend particulièrement ces thèmes au Grand Conseil neuchâtelois. La députée libérale-radicale de 41 ans habite à Neuchâtel. Elle vit sa première législature au Grand Conseil neuchâtelois, mais aussi sa première expérience en politique. Elle a indiqué, mardi dans les Coulisses du Château, qu’elle avait décidé de s’engager en politique lors de la crise sanitaire. Elle était alors coprésidente de GastroNeuchâtel et dans ce cadre, elle a collaboré avec les services de l’État. Ce qui lui a permis de voir « ce qui se passait dans les coulisses et la possibilité de faire bouger les choses de l’intérieur ».

Économiste d’entreprise de formation, elle s’occupe du Bar de la Boissonnerie à Neuchâtel. Elle travaille aussi en tant que cheffe de projet à la Ville de Neuchâtel. Une ville qui lui tient à cœur d’animer. Elle a cofondé l'association Jeudi-Oui, qui fêtera un an d’existence le 27 avril. Il s’agit de mettre en lumière, un jeudi par mois, un quartier de la commune fusionnée. Pendant son temps libre, Caroline Juillerat fait de la voile, du ski et de la randonnée. Elle aime aussi cuisiner et aller à la rencontre de l’autre. /sma