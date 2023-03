L’avenir du KVO se joue aussi dans le numérique

Le KVO veut continuer son évolution, notamment en améliorant la captation des concerts. Un streaming en direct pourrait être mis en place à moyen terme. Mais le pari sur le numérique va même plus loin. Le bâtiment historique qui accueille le KVO a été scanné dans le cadre d’un projet financé par la Confédération. L’édifice va être modélisé, puis inséré dans un métavers. Il servira ainsi d’écrin à un espace muséal pouvant accueillir diverses expositions. Par la suite, viendront s’ajouter le temple et son parc, ainsi que les bâtiments de la cure, pour créer un ensemble hybride dédié à la création numérique. Hybride, car présent à la fois dans le monde réel et virtuel. /dsa