Froid et carrousels ne font pas bon ménage à Neuchâtel

Parfois un peu d’appréhension, beaucoup de rires, de l’excitation et des sensations fortes. Les carrousels sont depuis une semaine sur la place du Port à Neuchâtel et ils y restent jusqu’à 12 mars. La quinzaine de forains qui ont installé leur manège ont dû composer avec un froid parfois glacial. À mi-parcours, le bilan n’est pas des plus réjouissants. Par chance, le week-end a été plus ensoleillé. Mais la météo ne fait pas tout. Il faut composer également avec l’inflation. Daniel Jeanneret, responsable des forains du canton explique que la fête foraine, on peut y venir juste pour voir, sans forcément ouvrir son porte-monnaie.