Fréquentation en hausse pour la Bibliothèque Publique de Neuchâtel

Le grand défi qui attend désormais la BPN est le futur aménagement du Collège latin. Ce projet permettra de réunir toutes les bibliothèques de la Ville de Neuchâtel dans un seul et unique lieu. D’ici là, l'institution entend miser sur de nouvelles stratégies pour fidéliser la population, notamment en s’imposant plus durablement comme un tiers lieu. Il s’agit d’un endroit accessible à tous, pensé comme un créateur de communauté, où la conversation et l’échange sont prioritaires. La fonction principale de la bibliothèque est donc constamment en évolution, comme l’explique Murielle Roulet.