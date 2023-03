Yverdon perd ses couleurs

Beaucoup de blanc, un peu de gris, une pincée de beige… Yverdon-les-Bains voit la vie en couleurs neutres. Pourtant, comme le rappelait jeudi la Ville dans son infolettre hebdomadaire, la couleur joue un rôle important dans l’environnement bâti, en participant à l’identité des quartiers existants et en aidant à une meilleure intégration des constructions contemporaines.

La Police des constructions (PC), appartenant au Service de l’urbanisme d’Yverdon, s’est penchée récemment sur les demandes d’autorisation pour les couleurs des façades. Entre 2020 et 2022, 83% des requêtes se sont limitées au blanc (pour un bon tiers), au gris (un quart), au beige clair ou au jaune pastel. « Des choix limités et peu osés », constate Romaine Chatelan, architecte au sein de la PC, « il y a probablement un phénomène de crainte de la couleur ». En effet, les gens choisiraient plus facilement des couleurs neutres pour ne pas essuyer un refus ou éviter la controverse. Le Service de l’urbanisme songe ainsi à changer la procédure pour encourager une forme de dialogue et proposer ses conseils aux propriétaires et aux mandataires.