Le Festival du Film Vert au chevet de la terre

Une cinquantaine de documentaires pour prendre le pouls de la planète. Le Festival du Film Vert vit entre le 4 mars et le 9 avril sa 18e édition. Plus de 300 projections traitant de développement durable, de nature et d’écologie sont proposées dans 90 lieux différents en Suisse, en France, au Burkina Faso, au Burundi et en République Démocratique du Congo. Dans le canton de Neuchâtel, neuf lieux accueillent des projections.

Le festival est chapeauté par un comité central basé au Sentier (VD) qui opère une première sélection de films. Au niveau local, explique Flavio Principi, un des responsables pour le canton de Neuchâtel, les organisateurs choisissent les documentaires qui les intéressent, trouvent une salle, éventuellement des intervenants et assurent la promotion à leur échelle.