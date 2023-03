Le défi un peu fou de Louis Margot

Parcourir les cinq continents à la seule force musculaire ! Louis Margot se lance dans ce défi un peu fou. L’habitant de Colombier (VD) ambitionne de parcourir les 50'000 kilomètres à vélo et à la rame. Le projet s’appelle Human Impulse et le départ est prévu le 2 septembre à Morges. Louis Margot se lance dans cette performance avec l’objectif de battre le record actuel de 5 ans et 11 jours. Son but : boucler le tour du monde en 2 ans et demi.