Contournement du Locle : c’est reparti dans 1-2 mois

L’impact de la décision de justice sur le contournement routier du Locle est « relativement limité ». C’est l’estimation de l’Office fédéral des routes.

Fin janvier, le Tribunal administratif fédéral a annulé la procédure d’adjudication d’une partie du projet. Des travaux préparatoires qui comprennent l’aménagement d’une aire de chantier et la renaturation de ruisseaux. Une société dont l’offre n’a pas été retenue avait fait recours. La Cour lui a donné raison, en jugeant que l’offre du consortium sélectionné, qui s’élevait à 6,4 millions de francs, était « anormalement basse ».

L’Office fédéral des routes a donc été prié de réévaluer sa décision, mais pas de relancer une procédure d’adjudication. La distinction est importante : cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un retour à la case départ, avec un nouvel appel d’offres. Ici, l’Office se contente de réexaminer les dossiers qui sont déjà arrivés sur son bureau. Contacté, son porte-parole Olivier Floc’hic estime qu’une nouvelle décision est possible d’ici 1-2 mois.







Retards difficiles à estimer



Reste à savoir quand l’entreprise mandatée pourra se mettre au travail. Idéalement, cela pourrait être le cas dès la publication de la nouvelle décision. Mais cela dépend d’un certain nombre de variables, comme la possibilité du consortium choisi à se mettre au travail. Et puis qui dit nouvelle décision, dit nouvelle possibilité de recours. Et donc, potentiellement, des retards supplémentaires, dont la durée est difficile à estimer.

D’après la planification initiale, les travaux annexes concernés par cette décision auraient dû commencer en été 2022. Ils sont donc déjà en retard et il est difficile de garantir que ce chantier puisse s’ouvrir cet été.

Cela dit, l’OFROU juge que les conséquences sur le calendrier et le financement du projet sont donc limitées. Et même les retards occasionnés ne devraient pas à priori se répercuter sur les autres phases du contournement du Locle. Selon les estimations initiales, celui-ci doit en principe être achevé à l’horizon 2030. Un investissement total d’environ 500 millions de francs. /jhi