Un groupe d’entraide pour les mamans seules voit le jour à Neuchâtel

« Sortir de l’isolement »

Il est prévu que la Ronde des mamans solos devienne rapidement un groupe « autogéré ». Autrement dit, lors des trois premières rencontres, le groupe sera accompagné par l’Association Info-Entraide Neuchâtel avant de devenir autonome. « On reconnait de plus en plus l’autogestion comme bénéfice pour les personnes. Elles peuvent ainsi davantage prendre en main leur situation », précise Patricia Ciarrettino-Carvalhal, responsable de l’Association. Selon elle, ces rencontres ne remplacent pas le soutien des proches, mais il peut le compléter : « Quand on ne vit pas une situation, on ne peut pas vraiment la comprendre de l’intérieur. Parfois, on a besoin de parler à une personne qui va nous comprendre immédiatement ».