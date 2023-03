Fête des vendanges : l’affiche 2023 dévoilée

Les couleurs de la Fête des vendanges de Neuchâtel sont connues. Les organisateurs ont présenté mercredi l’affiche de la manifestation qui se tient du 22 au 24 septembre. L’œuvre a été réalisée par l’artiste « L’Ange Violent », alias Joakim Monnier. Elle s’inspire du thème de cette 96e édition, « Vend’anges et démons ». L’affiche peut faire penser à certaines publicités « rétro ». L’artiste le reconnaît volontiers : « je me suis inspiré des grandes affiches touristiques des années 1930-1940 faites à la main. J’ai essayé de retrouver ce traitement un peu peinture, bien qu’elle soit digitale. Cette affiche représente la ville et ses bâtiments, mais avec une fausse perspective permettant d’y ajouter tous les éléments emblématiques de Neuchâtel et de la Fête des vendanges », peut-on lire dans le communiqué adressé mercredi par la direction de la Fête des vendanges. /comm-aju