Le tournant du XXe siècle en photos au Château de Valangin

Si Georges Montandon a pratiqué la photographie, on le doit à son statut social. Membre du Parti radical et chef du contentieux à la Banque cantonale neuchâteloise, il a bénéficié de bons revenus pour s’équiper en matériel, ce qui n’était pas à la portée de toutes les bourses à cette époque.

Son travail, bien qu’amateur et sans volonté d’esthétique, est un témoignage important pour documenter une époque de changements dans la région et dans les cantons de Suisse visités par Georges Montandon. On y découvre une société qui change et qui se modernise, notamment via l’électrification des transports publics (inauguration du tram entre Neuchâtel et Valangin), ou le bétonnage des routes. /lre