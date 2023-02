Dans les Coulisses du Château : Amina Chouiter Djebaili

Aider les personnes fragiles : Amina Chouiter Djebaili s’investit dans ce domaine que ce soit dans son métier ou son mandat de députée. Elle siège au Grand Conseil neuchâtelois sous les couleurs socialistes. Son emploi du temps est bien chargé entre son métier de médecin et son activité politique. Lors de son temps libre, elle aime prendre du temps pour elle, mais aussi passer du temps avec sa famille et ses amis. Côté politique, elle s’investit dans des dossiers ayant trait à la santé, mais milite aussi pour une plus grande justice sociale. Médecin-cheffe au département d’oncologie au RHNe, elle est également présidente de la Ligue neuchâteloise contre le cancer. Depuis le collège, Amina Chouiter Djebaili a à cœur de défendre les plus faibles. Chose qu’elle peut faire dans son métier et dans son mandat politique. Mardi, dans les Coulisses du Château, elle a indiqué qu’elle avait choisi l’oncologie, car il y avait toujours moyen « d’apporter quelque chose aux patients qui sont parfois dans une situation très compliquée de leur vie ». Elle s’est lancée en politique pour mieux comprendre, derrière ses actes cliniques, comment la politique régit le système de santé. /sma