Bilan différencié pour les cabanes du Club alpin suisse de Neuchâtel

Les cabanes du Club alpin suisse ont vécu une année record en 2022. Les 174 sites du CAS ont enregistré près de 375’000 nuitées l’an dernier, soit 15'000 de plus que l’ancien record établi en 2009. Le chiffre d’affaires atteint 37,9 millions de francs. Le bilan est légèrement plus nuancé du côté de la section de Neuchâtel du Club alpin suisse, qui possède deux cabanes en Valais : Saleinaz et Bertol.





Une cabane qui attire les grimpeurs

L’année a effectivement été excellente pour le site de Saleinaz avec 850 nuitées enregistrées l’an dernier, contre 750 en moyenne durant les années d’avant Covid.

Pour le préposé à cette cabane Étienne Uyttebroeck, ce succès s’explique par la météo favorable, par les itinéraires proposés et par la promotion faite autour des voies d’escalade, qui a permis d’attirer un nouveau public de grimpeurs.

Le bilan est moins réjouissant du côté de Bertol, où les nuitées sont en baisse d’approximativement 20%. Le site a accueilli environ 2'400 personnes contre 3'000 à 4'000 généralement. Jean-Marc Schouller, préposé à la cabane, explique ce résultat par le manque de neige et par la fonte des glaciers qui a rendu l’accès au site plus difficile.

La présidente du CAS-Neuchâtel, Joëlle Fahrni, indique de son côté que le nombre de membres a augmenté au sein de la section durant la période de pandémie, ce qui peut expliquer cet engouement plus grand pour les cabanes. Elle prend également pour exemple la cabane Perrenoud, près du Creux-du-Van, fraîchement rénovée qui a « très bien marché » l’an dernier, selon elle. /sbe