Sécheresse dans le canton de Neuchâtel

L’eau manque dans la région neuchâteloise. Les premiers mois de 2023 ont été marqués par une situation de sécheresse dans le canton, comme c’est le cas partout ailleurs en Suisse. Le manque de précipitation est généralisé en Suisse, avec certains points où la situation est plus prononcée, comme c’est le cas au Tessin ou dans une partie du Valais.

Et si on en est arrivé là, c’est à cause d’une situation météo qui se prolonge depuis des mois. L’année 2022 a été pauvre en précipitations. En-dehors de septembre et d’octobre, qui se situaient dans les normes, chaque mois de l’année dernière a été déficitaire en précipitation. Une situation qui s’est prolongée en janvier et en février de cette année, alors que c’est principalement en hiver que les réserves ont d’habitude l’occasion de se reconstituer.





Des conséquences tôt ou tard

Consulté à ce sujet, le Service cantonal neuchâtelois de l’énergie et de l’environnement relève qu’au niveau des cours d’eau, les débits sont pour l’instant dans les normes. La situation n’a pas de conséquences, ni pour l’approvisionnement en eau de la population, ni pour le secteur agricole. Il faut dire que jusqu’ici, le calendrier est favorable : la période de végétation a commencé, mais pour le moment, pas l’arrosage.

Cela dit, tôt ou tard, la sécheresse va se rappeler à notre bon souvenir. Il suffit de se promener en forêt pour constater que les sous-bois sont plus secs qu’ils ne devraient l’être. Le débit des cours d’eau devrait tôt ou tard être impacté, ainsi que la flore qui en dépend. Ainsi, comme l’année dernière, la jeune vigne devrait nécessiter des arrosages. L’approvisionnement en eau de boisson devrait être affecté comme en 2022, même si la présence du lac de Neuchâtel représente une garantie rassurante pour une bonne partie de la population du canton.

Reste que les réserves ne vont pas se reconstituer toutes seules. Selon les estimations à la disposition du Service de l’environnement, pour remplir les nappes phréatiques, il faudrait plusieurs semaines consécutives de pluie, si possible pas trop diluviennes. /jhi