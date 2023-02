En route pour Berne : Serge Jubin

La session de printemps des chambres fédérales s’ouvre ce lundi après-midi à Berne. Les parlementaires seront aux affaires jusqu’au 17 mars. Ils vont débattre de sujets tels que les retraites, le pouvoir d'achat, l’énergie ou encore la règlementation sur les armes. Durant cette session, les élus vont aussi tenter de se profiler en vue des élections fédérales du 22 octobre. Serge Jubin, notre correspondant au Palais fédéral, relève lundi dans La Matinale que cette échéance provoque de la nervosité dans les états-majors des partis parce qu’il n’y a pas de véritable tendance qui se dessine « sur qui va gagner ou qui va perdre. Les élections zurichoises n’ont pas permis de clarifier la situation. » En ce qui concerne les dossiers, après le Conseil des États en septembre, le National doit valider le virage sur les énergies renouvelables. L’offensive pour le photovoltaïque est en boite, il faut maintenant mener celle pour l’éolien. Une large majorité devrait voter cette loi, indique Serge Jubin. Le Parlement doit également boucler la réforme du deuxième pilier. Un débat technique qui risque de faire le pingpong entre les deux chambres, et va opposer droite et gauche. Et, selon Serge Jubin, c’est probablement la droite qui va l’emporter. /sma