Trop obsolètes, les cinq feux à éclipses du lac de Neuchâtel seront changés

Quand la tempête approche, les feux des lacs sont censés s’enclencher et tourner rapidement pour avertir les navigateurs. Sauf quand ils sont en panne… Jugés trop vieillissants, l’ensemble des feux à éclipses sur les lacs de Neuchâtel, de Morat et Léman seront changés afin que tout soit coordonné. Le canton de Vaud s’est proposé pour chapeauter le projet, car il compte le plus grand nombre de feux d’alerte sur son territoire. Dans la balance des coûts qu’ils représentent et de leur réelle utilité, ces feux d’alerte semblent être un système toujours nécessaire. Malgré les technologies actuelles, certains usagers ne sont pas en mesure d’emporter un appareil lors de la pratique du paddle ou encore du kitesurf.