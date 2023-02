Deux accidents de la route et un appel à témoins

Un automobiliste, âgé de 21 ans, circulait vendredi soir sur l'autoroute N20 de Neuchâtel en direction de La Chaux-de-Fonds. Dans les Gorges du Seyon, à la sortie d'une courbe à gauche, son véhicule s'est déporté sur la gauche et a heurté la voiture d’une automobiliste, âgée de 33 ans. A la suite du choc, le premier véhicule a percuté la glissière à droite de la chaussée et le second a effectué un tête-à-queue, s’immobilisant tous les deux au milieu de la chaussée et bloquant les deux voies de circulation. Blessée, la conductrice a été transportée par une ambulance à l'hôpital de Pourtalès. Les Gorges du Seyon ont été fermées à la circulation en direction de La Chaux-de-Fonds le temps du constat.

​Un peu plus tôt, vers 18h55, un automobiliste a heurté une voiture de marque Skoda Octavia bleue, qui circulait sur la bretelle de sortie de Valangin. Le conducteur et les témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec Police neuchâteloise au 032 889 92 31. /comm-dsa