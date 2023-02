Yuliya Page : « C’est dommage que les gens perdent leur vie pour pas grand-chose »

Il y a un an jour pour jour, c’était le choc… La Russie a lancé son offensive contre Ukraine le 24 février 2022. Un an plus tard, la guerre est toujours en cours. Yuliya Page est originaire de Donetsk. Elle est arrivée Suisse il y a plus de 20 ans et vit actuellement à Val-de-Travers. Elle a indiqué dans La Matinale que Russes et Ukrainiens ne partagent pas les mêmes valeurs. Elle a indiqué vendredi dans La Matinale RTN regretter que ce conflit fasse autant de morts « pour, au final, pas grand-chose ». Depuis la fin de l’année passée, ses parents sont en Suisse. Et c’est un soulagement. Ils ont décidé de quitter Donetsk en raison de froid, mais n’attendent qu’une chose : rentrer chez eux. Yuliya Page est aussi fâchée contre Vladimir Poutine « qui ne souhaite pas arrêter la guerre ». Elle garde tout de même l’espoir d’une fin du conflit cette année encore. /sma