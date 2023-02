Les temps sont difficiles pour les remontées mécaniques de la région

Une saison horribilis pour les remontées mécaniques de l’Arc jurassien : ce sont les mots de Jean-François Léchot, le président des Remontées mécaniques de l’Arc jurassien, dans La Matinale RTN de vendredi. La pose de canon à neige pourrait être une solution, mais elle doit être envisagée sous plusieurs angles. Il faut des moyens financiers pour réaliser un tel projet. Et la majorité des remontées mécaniques de l’Arc jurassien sont des sociétés anonymes qui n’ont pas ou peu de soutien financier de la part des collectivités publiques. Jean-François Léchot ajoute qu’il faut aussi réfléchir aux conditions de mises en œuvre : « il faut que le froid soit là, que l’exposition des pistes soit là, il faut un entretien », des conditions là aussi qui ne sont pas facilement réalisables. Et finalement, il faut des autorisations et des conditions techniques comme l’accès à l’eau. Mais pour Jean-François Léchot une chose est certaine : « Tant qu’il y aura de la neige, il y aura des clients ». /sma