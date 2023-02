« Les Gouttes d’or » paré pour son dernier examen

Le projet « Les Gouttes d’or » se compose de six bâtiments, répartis sur une parcelle en friche au nord de l’hôtel Palafitte de plus de 20'000 mètres carrés. Ce nouveau complexe immobilier disposera de 181 logements pouvant accueillir environ 500 habitants. L’objectif est de favoriser la cohésion sociale et générationnelle. « Pour preuve de cette mixité, sur six immeubles, un est réservé aux logements avec encadrement pour personnes âgées ou à mobilité réduite, un autre est une coopérative d’habitation, deux seront dédiés aux personnes en formation et deux autres encore dévolus à la vente pour les familles », détaille Gabriel Winkler dans un communiqué.

Le quartier répond au développement durable, une condition sine qua non aujourd’hui, selon Julien Dubois, l’architecte en charge du projet. Le bois sera omniprésent dans la construction, ce qui rendra également les lieux plus chaleureux, « pour que les gens se sentent bien à l’intérieur ». Les séjours disposeront de deux orientations, à l’image de ce qui se fait habituellement dans les villas.