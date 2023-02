Le monde en cause : un an de guerre en Ukraine

Il y a un an, jour pour jour, le président russe, Vladimir Poutine, déclarait la guerre à l’Ukraine. Il affirmait alors défendre les républiques séparatistes de Lougansk et de Donetsk dans le Donbass. L’invasion à grande échelle démarrait en Ukraine, sous un torrent de condamnations internationales. Depuis lors, l’Occident a sanctionné la Russie, l’Union européenne a livré des armes à l’Ukraine, et les États-Unis ont débloqué des milliards de dollars d’aide militaire. Caroline Toussaint revient sur cette année de guerre :