Un mort après une fusillade à Sonceboz

Une fusillade a fait une victime à Sonceboz ce vendredi. Les faits se sont déroulés aux environs de 12h30, à proximité de la station essence du Pierre-Pertuis. Un homme a été abattu par balles et est décédé sur place, malgré les premières mesures de sauvetage dispensées par des tiers. La piste d’un délit relationnel est privilégiée, ont précisé les forces de l’ordre. Un important dispositif a été mis en place pour retrouver l'auteur présumé. Ce dernier s'est rendu à la police et a pu être appréhendé à Bâle en fin de journée. Son arme a été mise en sureté, indique la police dans un communiqué publié en fin de journée. L'homme de 44 ans se trouve actuellement en détention. Selon nos informations, il s'agirait d'un habitant du village. Contacté, le maire du village n’a pas confirmé qu’il s’agissait d’un de ses concitoyens. Claude-Alain Wüthrich a indiqué qu’il préférait s’en remettre aux communications officielles de la police et laisser les enquêteurs clarifier les circonstances exactes de ce drame.







Périmètre bouclé



Durant tout l'après-midi, de vastes mesures de recherche ont été mises en place. Un barrage a notamment été installé pour bloquer l'accès à la route du Pierre-Pertuis durant plusieurs heures. Plusieurs rues du village ont également été bouclées. Selon nos informations, un quartier résidentiel familial - loin du lieu du drame - a été marqué par une surveillance policière accrue avec des agents parfois lourdement armés. Un sniper a même été aperçu sur le toit d'une maison.







Crime relationnel ?

Selon les premiers éléments à disposition des forces de l'ordre, les deux protagonistes se connaissaient. La piste d'un crime relationnel est ainsi privilégié. L'identification formelle de la victime n'a pas encore eu lieu, précise la police qui dit, toutefois, détenir des indications quant à son identité.

Une enquête d’envergure a été ouverte par la police et placée sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland pour clarifier les faits. Cette fusillade a nécessité l’engagement de nombreuses patrouilles et services spéciaux de la police, plusieurs équipes d’ambulances ainsi que des spécialistes de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne. Le Care Team du canton de Berne a également été mobilisé. /nme-gtr