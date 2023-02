Ça bouge pour le parc éolien du Mont de Boveresse

C’est un projet éolien qu’on n’attendait pas de sitôt sur la place publique. Le parc du Mont de Boveresse fait partie de la stratégie cantonale de planification de l’énergie éolienne. Né en 2008 et développé jusqu’en 2014, le projet a été mis sur pause pour privilégier celui de la Montagne de Buttes. Son plan d’affectation est d’ailleurs entre les mains du Tribunal fédéral en ce moment.





Des mesures pour prendre de l’avance

Au vu des décisions favorables rendues ces derniers mois concernant des projets éoliens en Suisse, le développeur ennova (une société des Services industriels de Genève) souhaite mesurer les caractéristiques du vent et l’activité des chauves-souris sur le site de Boveresse. Selon Guillaume Favre de Thierrens, chef de projet à ennova : « Tous les feux sont au vert aujourd’hui pour Mont de Boveresse, il y a toutes les conditions requises pour développer ce projet, en collaboration avec la Commune et les propriétaires fonciers ». Ces nouvelles mesures doivent permettre de faire une comparaison avec celles enregistrées il y a plus de dix ans. Elles permettront aussi de posséder des données actuelles pour poser les bases du projet. « Aujourd’hui on relance les études, ce n’est pas un projet qui est déposé »