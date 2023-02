Biaufond - La Chaux-de-Fonds : route fermée en journée

La route qui relie Biaufond à La Chaux-de-Fonds sera fermée pendant la journée durant la semaine, depuis ce lundi et jusqu'au vendredi 17 mars en raison de travaux forestiers. Afin de limiter la gêne occasionnée pour les automobilistes sur cet axe emprunté par les frontaliers, la liaison sera ouverte au trafic jusqu'à 8h00 et dès 16h00.

Des travaux d’entretien de la forêt protectrice préservant la route des chutes de pierres sont nécessaires sur le secteur allant du poste-frontière de Biaufond à la ferme des Brenetets. « Pour des questions de sécurité, une fermeture totale de la chaussée est indispensable durant les périodes d’intervention », a indiqué jeudi le canton de Neuchâtel.

Entre 8h00 et 16h00, le trafic transitant habituellement par le poste-frontière de Biaufond sera dévié par Les Bois. /ATS-gtr