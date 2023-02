Un film pour le droit à l’éducation en Afghanistan

En août 2021, les Américains quittaient l’Afghanistan. Quelques jours plus tard, les talibans reprenaient le pouvoir avec toutes les conséquences que l’on connait. Ahura Ehsas est Afghan. Il est arrivé à Neuchâtel il y a huit ans. Après avoir appris le français et obtenu un CFC de peintre, il a commencé une école de cinéma à Genève. Dans le cadre de sa formation, il réalise le film « Tamanna et Tabassum », qui témoigne des difficultés des jeunes filles à accéder à l’éducation. Ahura Ehsas, a dévoilé, mercredi, dans La Matinale, le synopsis du film. Tamanna vit à Kaboul avec ses parents et sa sœur Tabassum, qui rêve de devenir psychologue. Tabassum se fait assassiner par des talibans et Tammana reprend le rêve de sa sœur. Mais, lors du concours d’entrée à l’université, un attentat a lieu. Ahura Ehsas a expliqué qu’écrire le scénario a été très éprouvant pour lui, qui a vécu la guerre. Il cherche actuellement des fonds. Il a lancé un financement participatif pour réaliser son projet.