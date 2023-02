Les crottes : traditionnelles surprises de fin d’hiver

En 2008, la Ville de La Chaux-de-Fonds a adopté un système pour aider les détenteurs de chien à repérer les zones où leurs compagnons à quatre pattes peuvent s’ébattre. Des statues de chien en béton peintes en rouge à l’entrée d’une zone signifient par exemple qu’il ne vaut mieux pas s’y aventurer quand on a des poils et une truffe humide. C’est le cas à la place du Bois. Pourtant, un petit chien blanc sans laisse nous y accueille. Sa propriétaire, à quelques mètres de là, a bien vu la statue, mais elle affirme que peu de gens en tiennent compte. Le système mis en place il y a 15 ans ne remplit plus ou mal sa fonction. La Ville peut faire mieux et y réfléchit assure Jérémy Voegtlin :