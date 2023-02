La hausse du prix des engrais de synthèse inquiète les agriculteurs de la région

En une année seulement, le coût des engrais de synthèse a pris l’ascenseur. Une augmentation de l’ordre de plus de 40% a été enregistrée. En cause : les fabricants qui peinent à en produire à la suite de la forte augmentation du prix du gaz. En effet, le fertilisant le plus utilisé dans la région, l’engrais azoté, comporte de l’ammoniaque obtenue à partir de gaz. Depuis le début du conflit ukrainien, les fournisseurs le vendent plus cher aux agriculteurs. Ces derniers réfléchissent à se tourner vers d’autres alternatives, telles que valoriser les déchets de chacun ou encore utiliser les engrais fermiers pour produire de l’énergie.