Val-de-Ruz tient aux cérémonies laïques dans ses temples

Une administration sous un seul toit





Le Conseil général de Val-de-Ruz a encore donné son accord à un crédit de 4,1 millions de francs pour la transformation, l’assainissement énergétique et la réaffectation de l’immeuble de la rue de l’Epervier 4 à Cernier. Si tout se déroule comme prévu, les travaux débuteront en 2024. Les unités administratives communales investiront les lieux au fur et à mesure de la fin des travaux sur chaque étage. Le bâtiment est une propriété par étage. Si Val-de-Ruz en est le propriétaire principal, l’entreprise Poste Immobilier SA en possède une petite portion. Et elle paiera sa part, a précisé devant le législatif le conseiller communal Yvan Ryser.





Biotope pour chauves-souris et crapauds





Le Conseil général a accordé un dernier crédit : 102'000 francs pour la création du biotope du Bunker. La Commune, propriétaire d’anciennes installations militaires au nord du collège de la Fontenelle, a décidé de les consacrer à la biodiversité. Les anciens bunkers seront réaffectés pour l’accueil des chauves-souris et la création d’un étang pour les crapauds accoucheurs. Il s’agit d’une mesure de compensation relative à la mise en zone à bâtir de terrains au bénéfice d’entreprises. Parmi celles-ci, le Groupe E a décidé de soutenir le projet à hauteur de 20'000 francs.

Le site sera prêt à accueillir ses nouveaux pensionnaires voletants et croassant dès la fin des travaux qui débuteront à l’automne. Le conseiller communal Roby Tschopp est confiant quant à la colonisation des lieux :