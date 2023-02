Un véhicule en fuite met une agente en danger

Véhicule en fuite après un contrôle. La Police neuchâteloise est à la recherche du conducteur d’une Audi Q4 de couleur blanche. À la suite d’un contrôle et d’échanges qualifiés de « houleux » avec une agente de la sécurité publique, le conducteur a quitté précipitamment les lieux et a manqué de peu de heurter l’agente. Les faits se sont produits sur la rue du Sentier à Colombier, entre les intersections des rues des Coteaux et des Cent-Pas, jeudi dernier vers 14 heures. Toute personne ayant des informations sur cet événement est priée de composer le 032 889 90 00. /comm-sbe