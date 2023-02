Un complexe scolaire pour Hauterive

Le Conseil général d'Hauterive a accepté lundi soir à une large majorité la construction de son nouveau complexe solaire. Les membres du législatif ont approuvé le rapport remanié par 24 oui et 3 non. Une majorité des deux-tiers était nécessaire pour que l’objet soit adopté.

Devisé à plus de 21 millions 500'000 francs, le projet avait vu ses ambitions initiales revues à la baisse en raison de l’explosion des coûts de construction. Initialement, le bâtiment devait centraliser toutes les activités scolaires, pré- et parascolaires à la rue du Collège 10. Le projet final a été amputé de la crèche et du parascolaire, logés dans le bâtiment des Jardillets. Le Conseil communal souhaite revenir prochainement avec une solution optimisée pour l’accueil parascolaire des petits. /jhi