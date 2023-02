Guerre en Ukraine : Alexandre Vautravers invité du Club 44

Le 24 février marquera la première année de la guerre en Ukraine. Ce qui était présenté comme une opération spéciale, sous-entendu de durée limitée, par Moscou est devenu un conflit qui se prolonge avec désormais l’appui d’autres puissances mondiales : l’Union européenne côté ukrainien et la Chine côté russe.

Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la Revue militaire suisse, abordera le conflit et l’avenir ce mardi soir lors d’une conférence au Club 44 de La Chaux-de-Fonds intitulée « La Guerre froide réchauffée, un an de guerre en Ukraine, et après ? ». « Désormais, la Russie et l’Ukraine sont obligés d’aller quémander aux uns et aux autres du matériel de guerre pour se maintenir. L’enjeu est de savoir comment économiquement et industriellement on va pouvoir rester dans la bagarre », réagit Alexandre Vautravers dans l’entretien accordé à RTN. « Malheureusement, la victoire risque d’être pour le dernier combattant encore debout au moment où on entend le clap de fin. » /lre