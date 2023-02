Une photographe lapone plébiscitée à la Nuit de la photo

La 10e Nuit de la Photo s’est tenue samedi soir à La Chaux-de-Fonds. Près de 2000 personnes ont pris d’assaut les Musées et les centres culturels de la Ville pour découvrir en projection les travaux d’une trentaine de photographes.

En plus du prix Andrée Moser décerné par un jury féminin à la Suissesse Namsa Leuba, le public a voté tout au long de la soirée pour désigner la Lapone Tina Törmänen qui explore depuis 2014 les hautes terres arctiques de Finlande. Le français Stephan Gladieu et le Genevois Christian Lutz, qui fut lauréat de la 1re Nuit, ont été classés respectivement aux 2e et 3e rangs. /comm-rgi