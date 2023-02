Nous avons ouvert N+, le journal officiel de la Ville de Neuchâtel, distribué chaque mercredi au 30'000 ménages de la commune. Si la une fait la part belle au nouveau bâtiment de l’Université de Neuchâtel, N+ sait aussi offrir des astuces et des conseils à ses lecteurs, comme on le découvre avec la cheffe de l'information et de la communication de la Ville de Neuchâtel Françoise Küenzi :