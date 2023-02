La masculinité en question au Théâtre du Concert

Une performance audiovisuelle qui questionne la masculinité. « Notre soif d’amour » est joué jusqu’à dimanche au Théâtre du Concert à Neuchâtel. À travers ce spectacle, Antoine Humberset et Guillaume Brandt n’ont pas souhaité chercher à expliquer la masculinité ou à la définir. Il se décline sur plusieurs supports, à savoir de la musique, des images cinématographiques d’archives et des entretiens qu’ils ont eus avec des hommes. Antoine Humberset explique que lors de ces entretiens, les personnes interrogées se sont exprimées sur leur relation à l’amour, mais aussi à celle sur leur statut d’homme. Ils se sont inspirés d’un livre « La volonté de changer : les hommes, la masculinité et l’amour » de l’autrice américaine bell hooks.