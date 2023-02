Sorti(e) de boîte : Manza Sport Handicap

Une démarche unique. Manza Sport Handicap, c’est la seule entreprise de Suisse romande qui pratique de cette manière le coaching sportif pour les personnes en situation de handicap.

Une entreprise composée d’une seule personne : Alan Manzanedo, originaire de Moutier et désormais établi dans le canton de Neuchâtel, il s’occupe de ses clients dans de nombreux cantons.

Chaque personne dont il s’occupe est singulière et les programmes peuvent être très différents. Dans un reportage, on retrouve Alan en compagnie de Jenifer, 21 ans, dans une salle de fitness de Neuchâtel, sur un tapis de course. Il propose également des activités en extérieur, du vélo, du karting, ou emmène par exemple ses clients à la piscine.