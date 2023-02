Le Locle fait une croix sur son carnaval

Il n’y aura pas de carnaval cette année au Locle. Le Conseil communal a décidé de renoncer à la manifestation. Dans un courrier adressé début février au comité d’organisation, la Ville indique devoir revoir à la baisse ses prestations, en raison d’une situation financière précaire. « Par conséquent, il ne nous est pas possible de soutenir votre manifestation étant donné son ampleur et ses charges y relatives », peut-on lire dans la lettre.

Contacté jeudi après-midi, le Conseil communal, par la voix de son président Cédric Dupraz, justifie sa décision par la qualité insatisfaisante du dossier « en termes d’autorisations et de portes d’entrée, avec un dépôt relativement tardif ». Au vu de ces conditions, le Service du domaine public et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires n’ont pas donné leur feu vert au déroulement de la manifestation.

Toutefois, la Commune laisse ouverte la porte à une future édition, si toutes les dispositions sont respectées. Cédric Dupraz :