La Fête du 24 février revient à l’agenda

Entre le symbole et la tradition, la Fête du 24 février fait son retour à Val-de-Travers. Elle se déroulera à Môtiers dès 18h. L’événement a pour but de commémorer la fusion des neuf villages ayant donné naissance à la commune. Introduite en 2010, la fête ne s’est pas déroulée en 2021 et 2022 en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais cette nouvelle édition a failli ne pas voir le jour. En effet, le Conseil communal estimait que la manifestation était à bout de souffle. Pour la renforcer, il proposait une organisation quadriennale, c’est-à-dire une fois au début de chaque législature. Or, c’était sans compter sur un groupe de citoyens en désaccord avec cette décision. « On trouvait dommage de ne pas perpétuer cette tradition, en honorant un citoyen et en mettant en avant les sociétés locales », explique Malo Bortolini, président du comité d’organisation.

Ce groupe de particuliers a ainsi proposé aux autorités de reprendre à leur compte l’organisation de la fête. « On ne pensait pas qu’il y aurait des citoyens aussi attachés à cette commémoration », s’étonne Christian Reber. Le chancelier de Val-de-Travers a d’ailleurs rejoint le comité d’organisation, maintenant de cette manière le lien avec l’administration communale.