La Maison du Marché prend vie à La Chaux-de-Fonds

Tout a été pensé pour que les pensionnaires se sentent comme à la maison, jusque dans les parties communes. Au rez de chaussée, un torréfacteur artisanal basé à Neuchâtel, également actif dans la restauration, ouvrira une succursale chaux-de-fonnière à l’ouest du bâtiment, avec terrasse sur la rue. « Il proposera notamment pour des résidents des prix adéquats sur la base des tarifs proposés par des entreprises de repas à domicile. », précise Myriam de Reynier.

À l’est, une salle polyvalente est en cours d’aménagement. Elle sera dédiée à des cours (pilates et yoga par exemple) pour les résidents et le public, mais aussi ouverte à la location de tiers.

« On a la volonté de faire vivre cette maison différemment que d’autres structures similaires », explique Myriam de Reynier. La Maison du Marché sera complétée par un logement de vacances, un studio pour étudiant, à qui il sera proposé un travail ponctuel d’aide et d’accompagnement des résidents. Enfin, un concierge habitera l’immeuble et une coiffeuse s’installera à l’un des étages. /lre