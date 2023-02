Quand l’homosexualité était un crime « infâme »

Une jeune fille qui se débarrasse de son nouveau-né, un rebouteux interdit d’exercer et un voleur multirécidiviste, simple d’esprit, dont la justice ne sait plus que faire : toute une palette de personnages défile dans les Capsules criminelles de Karim Boukhris. L’auteur et historien vernit la saison 2 de ses courts récits ce samedi à La Chaux-de-Fonds à 16 heures au café de la Société de consommation.

Karim Boukhris a décortiqué quelque 2'400 affaires judiciaires neuchâteloises du 19e siècle en se plongeant dans les archives. En s’appuyant sur cette vaste matière, il a mis en forme vingt courts récits répartis en deux ouvrages. Un troisième est en projet. Ces histoires mettent en lumière « la vie des petites gens, des éléments dont on ne trouve aucune trace écrite » par ailleurs, explique l’auteur, à l’image de cette veuve qui aide de jeunes femmes à se débarrasser de leur nouveau-né. Les filles-mères célibataires étaient en effet vouées à des « destins misérables », explique Karim Boukhris.





Une période où l’homosexualité pouvait être punie de la peine de mort

Il apparaît également que la justice neuchâteloise rechignait à poursuivre les crimes de sodomie pour éviter de faire de la publicité à des actes qualifiés d’infâmes à l’époque. L’homosexualité pouvait alors conduire à la peine de mort, avant d’être décriminalisée en 1855. Karim Boukhris :