Les trottoirs de Peseux sans ordures ménagères en 2023

Investissement en partie amorti

Le coût de l’installation de ces 60 conteneurs enterrés et de l’adaptation des zones de récoltes de Valangin et de Corcelles-Cormondrèche est estimé à 1,6 million de francs. Mais ce mode de récolte des déchets se révèle meilleur marché et nécessite moins de mains-d’œuvre. « Pour ramasser les sacs par terre, il faut un camion et trois personnes alors que pour un conteneur, une seule personne compétente suffit », précise Laurent Verguet.