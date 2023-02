Coup de neuf pour l’Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds

Grosse dépense en perspective pour la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le Conseil communal projette de rénover de fond en comble l’Hôtel-de-Ville. Le bâtiment a bénéficié d’un coup de neuf complet dans les années 50 et depuis plus rien, ou presque. Depuis le départ de la police il y a deux ans, la majorité des locaux est inoccupée. La Commune y voit l’opportunité d’offrir plus d’espace à ses services et d’abandonner des surfaces qu’elle loue à des tiers. L’idée étant d’offrir au citoyen une sorte de guichet unique, explique le conseiller communal Théo Huguenin-Elie :