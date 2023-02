Yannick Etter dans le sable du Touquet

Près de 1'400 motards sur la même ligne de départ. Et parmi eux, le Neuchâtelois Yannick Etter. Le pilote a participé samedi à l’Enduropale du Touquet, dans le Nord Pas-de-Calais. Cette course mythique se déroule sur un circuit de 13 kilomètres tracé sur les plages de sable. Elle attire chaque année 350'000 spectateurs dans le Nord de la France, selon les organisateurs. Yannick Etter y a pris part pour la première fois. Il a relevé, dans La Matinale, que le plus impressionnant était de se retrouver sur à 600 concurrents sur une ligne de départ de 5 cinq kilomètres. Rouler sur le sable est également extrêmement difficile, avec parfois de grands trous.