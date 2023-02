Travaux à la rue des Parcs : commerçants à bout

D’autres commerçants rencontrés ce mercredi confirment que la situation est extrêmement pénible. Si tous comprennent la nécessité d’entretenir la chaussée et ce qu’il y a en dessous, ils ressentent un manque de considération de la part de la Commune et se plaignent de sa manière de communiquer. Pour preuve, ils n’auraient reçu la lettre les avertissant du début des travaux, que quelques heures avant l’arrivée des marteaux-piqueurs. Pour l’un des commerçants, à la tête d’une entreprise d’appareils auditifs, des rendez-vous ont dû être annulés au dernier moment, faute de pouvoir pratiquer des tests de qualité à cause du bruit des machines de chantier.