La consommation de champignons locaux en pleine explosion

Si cèpes, girolles et autres morilles ont pris davantage de place dans nos assiettes, c’est pour une raison bien précise : les champignons sont de véritables bombes nutritionnelles. Ils rassasient sans faire grossir et contribuent à réguler la tension artérielle. Mais ce qui semble particulièrement séduire la population, c’est surtout qu’ils sont cultivés dans le respect de l’environnement. Un mode de production privilégié par les Suisses depuis la crise sanitaire, fortement attachés à consommer de la nourriture locale. L'aspect peu coûteux en eau et en électricité des champignons participe également à ce constat, souligne Valérie Oppliger.